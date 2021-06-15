Su üzerinde hareketsiz gördüler! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki askeri yasak bölgede askerler, su üzerinde hareketsiz yatan birini fark ettiler. Askerlerin durumu bildirmesi üzerine AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında ve1,70 boylarında olduğu görülen kişinin öldüğünü belirledikten sonra cansız bedeni sudan çıkarıldı.

BOĞULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğulduğu tahmin edilen, yabancı uyruklu olduğu düşünülen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA