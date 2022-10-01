Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Tanımı;

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Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu Maaşları

Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.41

Meslek Adı :

Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar Meslek Birim Grubu : Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluğundaki tesiste ve alanlarda atıksu ve yağmur suyu kanal hattı ve içme suyu hattı imalatının ve bakım-onarımının yapılması ile sürekliliğini sağlayan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su ve Atıksu Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerinin uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) İş organizasyonu yapmak, c) Atıksu ve yağmur suyu kanal hattı imalatı işlemlerini yürütmek,

d) İçme suyu hattı imalatı işlemlerini yürütmek, e) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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