Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.68

Meslek Adı :

Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su ve deniz ürünlerini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su ve deniz ürünlerinin besin değerleri bozulmadan veya canlılığını yitirmeden taşınması ve korunmasını sağlamak,

b) Satışa sunulacak su ve deniz ürünlerini teslim almak, giriş kayıtlarını tutmak ve etiketlemek,

c) Satılacak ürünleri cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak, tezgah veya reyona yerleştirmek, üzerlerine cinslerini ve fiyatlarını belirten etiketler koymak,

d) Ürünlerin bozuk olup olmadığını kontrol etmek, bozuk ürünleri imha etmek üzere ayırmak,

e) Müşterinin talebi halinde ürünün taşınması, saklanması, pişirilmesi, besin değerleri vb. konularda bilgi vermek,

f) Müşteriye istediği üründen istediği kadar tartıp, paketleyip, fiyat etiketini yapıştırıp vermek,

g) Gerektiğinde müşterinin isteği doğrultusunda ürünün temizliğini yapmak, yaptırmak veya nasıl temizleneceği konusunda bilgi vermek,

h) Her gün satılan malların dökümünü yapmak, günlük satış cirosunu hesaplamak ve satış fişlerini mal çıkış defterine işlemek, mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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