Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8161.62

Meslek Adı : Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğreti

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Su ve maden suyu üretiminde palet bozma, dolum, etiketleme, şirinkleme, kolileme işlerinde görev alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı; maden suyu üretiminde çalışan, yöneticilerin emir ve talimatlarına göre iş yapan, bu alanda bilgi, beceri ve niteliklere sahip kişidir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Astsubay Kıdemli Çavuş(Deniz Kuvvetleri) mesleği için “0210.15” kod olarak kullanılır iken Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) mesleği için “7521.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Meslek Kodu “8161.62” olarak belirlenmiştir.

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