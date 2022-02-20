Su Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Su Yalıtımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Su Yalıtımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Su Yalıtımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Su Yalıtımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Su Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Yalıtımcısı Maaşları

Su Yalıtımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Su Yalıtımcısı maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Yalıtımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.12

Meslek Adı :

Su Yalıtımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda su yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki geli?ime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Yalıtımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Temel ve duvarlarda su yalıtımı yapmak

e) Topakla temas eden temel ve duvarlarda yalıtım öncesi hazırlık yapmak

f) Toprakla temas eden temellerde ve duvarlarda su yalıtımı yapmak

g) Islak hacimlerde zemin hazırlığı yapmak

h) Islak hacimlerde polimer bitümlü örtülerle su yalıtımı yapmak

i) Islak hacimlerde sürme esaslı malzemelerle su yalıtımı yapmak

j) Eğimli çatılarda su yalıtımı yapmak

k) Teras çatılarda su yalıtımı yapmak

l) Hafif metal çatılarda su yalıtımı yapmak

m) Depolarda su yalıtımı için hazırlık yapmak

n) Depolarda sürme esaslı su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapmak

o) Depolarda sentetik örtüler ile su yalıtımı yapmak

p) Havuzlarda su yalıtım öncesi hazırlık yapmak

q) Sürme su yalıtım malzemeleri ile havuzlarda su yalıtımı yapmak

r) Plastik/kauçuk esaslı örtüler ile havuzlarda su yalıtımı yapmak

s) Bitümlü örtülerle havuzlarda su yalıtımı yapmak

t) Sentetik örtüler ile evsel ve endüstriyel atık havuzunda su yalıtımı yapmak

u) Sentetik/kauçuk esaslı örtüler ile tünellerde su yalıtımı yapmak

v) Bitümlü örtüler ile tünellerde su yalıtımı yapmak

w) Köprü ve viyadüklerde su yalıtımı yapmak

x) Yüzey hazırlığı ve astar uygulaması yapmak

y) Kanal ve göletlerde su yalıtımı yapmak

z) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Su Yalıtımcısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?