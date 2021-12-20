Şua Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şua Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şua tedavisi ne demek? Şua tedavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şua tedavisi kelimesi. Peki şua tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şua tedavisi nedir, şua tedavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞUA TEDAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şua tedavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şua tedavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işın tedavisi

