Suad Bawa Martey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suad Bawa Martey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suad Bawa Martey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suad Bawa Martey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suad Bawa Martey 1 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suad Bawa Martey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine Figali yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suad Bawa Martey'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suad Bawa Martey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suad Bawa Martey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suad Bawa Martey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suad Bawa Martey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2019 yılında Elmina Sharks

23 Temmuz 2022 yılında Dreams FC

Suad Bawa Martey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suad Bawa Martey şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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