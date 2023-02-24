Suad Licina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suad Licina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suad Licina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suad Licina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suad Licina 8 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suad Licina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suad Licina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 16 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Suad Licina'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Suad Licina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suad Licina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suad Licina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suad Licina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında FK Iskra

16 Ocak 2015 yılında Sutjeska Niksic

31 Temmuz 2017 yılında Mornar Bar

31 Aralık 2017 yılında Sutjeska Niksic

Suad Licina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suad Licina şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Suad Licina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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