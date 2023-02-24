Suad Mesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suad Mesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suad Mesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suad Mesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suad Mesanovic 29 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Suad Mešanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suad Mesanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suad Mesanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına - tarihinde katılmıştır. Suad Mesanovic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suad Mesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suad Mesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suad Mesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suad Mesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suad Mesanovic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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