Suad Sahiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suad Sahiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suad Sahiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suad Sahiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suad Sahiti 6 Şubat 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suad Sahiti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Suad Sahiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Suad Sahiti'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suad Sahiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suad Sahiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suad Sahiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suad Sahiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Rabotnicki

28 Ağu 2017 yılında KF Skënderbeu

5 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

15 Şubat 2019 yılında Septemvri Sofia

24 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

1 Ekim 2020 yılında Zrinjski Mostar

3 Mart 2021 yılında HNK Sibenik

Suad Sahiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suad Sahiti şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Suad Sahiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Ramiz Sadiku (2002–2012), Olympique Marseille (2012–2013), KF Hajvalia (2013–2014)

Kosova takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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