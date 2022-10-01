Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi görev tanımı nedir, Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi ne iş yapar, Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi Tanımı;

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Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi Maaşları

Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.21

Meslek Adı :

Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su altı saç kalınlık ölçme cihazları yardımı ile su altı saç kalınlık özelliklerini ve iskelelerin metaryal özelliklerini tespit ederek bu özelliklere göre ölçümtekniklerini uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sualtı saç kalınlık ölçme cihazları kulanım teknikleri, ölçüm sistemleri, sistem çalışma prensipleri ve uygulama usullerini bilmek,

b) Gemilerin su altı saç özelliklerini, iskelelerin metaryal özelliklerini veya su altındaki özel cihazların saç özelliklerini bilmek ve bu saç özelliklerine göre ölçüm tekniklerini uygulamak,

c) Su altı ultrosonik cihaz ve malzemelerin incelenmesi,

d) Gemilerin su altı takıntılarını incelemek,

e) Gemilerin su altı takıntılarının meteryal özelliklerini incelemek ve bu metaryallerin ölçümlerini yapmak,

f) Su altı saç kalınlık ölçme cihazı ile ölçüm tekniklerini uygulamak,

g) Yapılan ölçümleri raporla işverene sunmak,

h) Saç kalınlık ölçme cihazları ile markalama ölçme sistemlerini uygulamak,

ı) Saç kalınlık ölçme cihazının bakımı-onarım, kullanımı ve ayarlanması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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