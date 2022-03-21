Sualtı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sualtı Teknikeri görev tanımı nedir, Sualtı Teknikeri ne iş yapar, Sualtı Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sualtı Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sualtı Teknikeri Tanımı;

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Sualtı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Sualtı Teknikeri Maaşları

Sualtı Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sualtı Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sualtı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.22

Meslek Adı :

Sualtı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sualtı Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dalış için gereken hazırlığı yapmak; alet ve malzemelerini kontrol etmek,

b) Su altındaki canlı ve cansız varlık ya da cisimleri usulüne uygun olarak su üstüne çıkarmak

c) Sualtında her tür bağlantı ve ayırma işlerini yapmak,

d) Sualtındaki her tür döşeme, montaj, kaynak ve tamirat işlerini yapmak,

e) Sualtı arama, tespit ve işaretleme işlerini yapmak, f) Sualtı ile ilgili olarak karada yapılan çalışmalara katılmak,

g) Sualtı ile ilgili her tür bilimsel verileri toplayarak yenilikleri izlemek,

h) Basınç odalarında kullanılan her tür cihazın kullanım ve bakımını yapmak,

i) İlgili kuruluşlarla iletişim ve işbirliği yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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