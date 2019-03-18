Suarez 15 gün sahalardan uzak kalacak

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Real Betis mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'nın deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Real Betis müsabakasının son bölümünde sakatlık yaşayan Luis Suarez'in sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı açıklandı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dolayı 10-15 gün takımdan ayrı kalacağı ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi. Suarez yaşadığı bu sakatlık sonrası Uruguay Milli Takımı kadrosundan da çıkartıldı.

Kaynak: İHA