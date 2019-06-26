Suat Çakır: “Kongre çalışmalarımız sürüyor”

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, cumartesi günü yapılacak olağan kongre hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Başkanımız geçen cumartesi günü bir ameliyat geçirdi. Bugün son kontrolleri için hastaneye gidecek ve yarın burada olacak. Kongre ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetimde mutlaka değişiklikler olacaktır. Yeni arkadaşlar katılacaktır. Bunlarla ilgili de son rötuşlar başkanımız geldiğinde burada yapılacak. Kongremiz cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonunda yapılacaktır. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Yapılan bir senenin hesabı orada verilecektir" dedi.

Alt yapı tesisi için Tekkeköy ilçesindeki dolgu alanına yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Suat Çakır, "Tekkeköy ilçesindeki dolgu alanında bulunan zemin ile ilgili bir çalışma var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Valimiz Osman Kaymak, başkanımızı ziyarete geldiğinde kongreden sonra oradaki çalışmaların hızlanacağını ifade etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA