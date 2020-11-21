Yeşilçam'ın ünlü aktörü Suat Keskin, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede, hastalığına yenik düştü. Kemal Sunal filmlerinden aşina olduğumuz ve yaşamı boyunca 114 filmde aktif olarak rol almış olan Suat Keskin'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Haberi duyan vatandaşlar için ise Suat Keskin'in hayatı da merak konusu oldu. Suat Keskin kimdir? Kaç yaşında? Oyuncu Suat Keskin neden öldü? İşte detaylar...

SUAT KESKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

OYUNCU SUAT KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

1 Ocak 1950 yılında doğan oyuncu Suat Keskin 70 yaşındadır. Bazı kaynaklarda ise 1948 yılında doğduğu bilgisi verilen Aksoy, 1,79 cm boyunda ve 80 kilodur.

Magazin dünyasının felaket tellalı olarak tanınan Onur Akay tarafından paylaşılan bilgilerde, Suat Keskin’in 1 yıl önce evlendiği ve 15 gündür yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Yeşilçam’ın emektarlarından 75 yaşındaki Suat Keskin, koronavirüse yenik düştü. Keskin, Kovid-19 teşhisi nedeni ile 15 gündür Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Kemal Sunal’ın “Mübaşir” isimli dizisinde ve “Yakışıklı” isimli filminde oynamıştı. Ayrıca emektar oyuncumuz 1 yıl önce evlenmişti.

Çok sayıda önemli projede rol alan Suat Keskin, Yeşilçam’da 114 filmde rol aldı. Efsane oyuncu Kemal Sunal’la da çalışma fırsatı bulan Keskin, 14 filmin de yönetmenliğini yaptı.