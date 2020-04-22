Suat Özçağdaş kimdir? Skandal niteliğindeki haber sonrası birçok internet kullanıcısı Suat Özçağdaş hakkın arama yapıyor. Peki Suat Özçağdaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ KİMDİR?

Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş, 18 Temmuz 1973 doğumludur. Memleketi İzmir'dir.

Suat Özçağdaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Liseyi ise Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu ve 1991’de mezun oldu.

16 Temmuz 2011’den beri Başak Yalvaç Özçağdaş ile evli.

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ, FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ GÖZETLERKEN YAKALANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar ilçe başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un evini gözetleyerek fotoğraf çekti. İlçe başkanı eylemi gerçekleştirdiği sırada polisler tarafından yakalandı. Olaya ilişkin koruma polisleri ilgili kişi hakkında tutanak tuttu.

Gazeteci Cem Küçük, konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Cem Küçük, konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Okuyucularıma son dakika haberi. CHP Üsküdar İlçe Başkanı bugün arabasıyla gelip Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un ikametini dikizliyor.

Üstelik Sayın Fahrettin Altıun’un ikametinde daimi polis koruması var. CHP Üsküdar İlçe Balkan’ı ikametin fotoğraflarını çekip kaydediyor. Başkalarına gönderiyor.

Koruma polisinin uyarmasıyla Emniyet devreye giriyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı’nın ifadesi alınıyor. Sayın Fahrettin Altun’un evini gizlice dikizleyip izinsiz fotoğrafladığı için CHP’li bir ilçe başkanı hakkında yasal işlem yapıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı çektiği fotoğrafları başkalarına da gönderiyor. CHP İlçe Başkanı daimi koruma kararı ile korunan bir evi yanındaki kişilerle birlikte fotoğraflarken enseleniyor. Canan Kaftancıoğlu siz mi görev verdiniz İlçe Başkanınıza?

Ekte polisin tuttuğu tutanak var. Evet CHP Genel Yönetimi ve İstanbul İl Başkanı, bu konu hakkında yorum yapmak ister misiniz?

Son olarak, Sayın Fahrettin Altun Cumhurbaşkanımızın yanında. Evde Fatmanur Hanım ve çocukları var. Gece yarısı eve gidip fotoğraf çekmek hangi ahlaka sığar. Ayıptır."

Cem Küçük'ün konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar:





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, konuya ilişkin atıfta bulundu.

Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm."

Fatmanur Altun'un paylaşımı: