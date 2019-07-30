Suat Sayın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SUAT SAYIN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1932 Ölüm tarihi : 07.Aralık.2006

Suat Sayın kaç yaşında öldü : 74

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Meslek : Besteci, Ses Sanatçısı

Suat Sayın doğum yeri : Fatih, İstanbul

Ölüm yeri : Fatih, İstanbul

SUAT SAYIN BİYOGRAFİSİ

'Artık sevmeyeceğim', İntizar gibi ölümsüz Türk sanat Müziği Parçalarının bestecisi

Suat Sayın, 1932 yılında İstanbul Fatih'te doğmuştur. 12 yaşında ud çalmaya başladı. Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Radyosu'nda 1952 yılında udî olarak görev yapmaya başladı.

1958 yılında İlk bestesi olan "Gözlerimin yaşını silemiyorum" şarkısını yaptı. 1960 yılında radyodan ayrılarak ilk plağı Postacı'yı seslendirdi.

45'lik albümleri Gözlerimin yaşını silemiyorum / Derdimi bilen çok ve Eski Dost Düşman olmaz / hatıra defteri ile müzik dünyasında ismini duyuran Suat Sayın, düzinelerce 45'lik plak ve kaset doldururken, onlarca ölümsüz besteye imza atarak, pek çok sanatçıya bestelerini yorumlatmıştır.

1967 yılında ilk kez sahneye Ankara Lunapark'ta çıktı.

Suat Sayın, 4 kere evlendi.

Suat Sayın, 7 Aralık 2006 tarihinde İstanbul Fatih'te 74 yaşında ölmüştür.



Eserlerinden Bazıları :

- Ağlarsa anam ağlar

- Akşam olur gizli gizli ağlarım (Güftekâr: Halil Soyuer)

- Anladım ki daha dolmamış çilem

- Artık sevmeyeceğim

- Ateşim var külüm yok

- Ayrılık kolay değil

- Bu sevgiye düştüm nerden? (Zalimin Zulmü)

- Ellerimden ellerin ayrılmasın Azize (Düzenleme, Bestekâr: Muhammed Abd'ül-vahab, Güftekâr: Birsin Kozluca)

- Gözlerimin yaşını silemiyorum

- Gurbet bahtımdan kara (Yolcu ile Arabacı) (Güftekâr: Faruk Nafiz Çamlıbel)

- Gündüzüm seninle gecem seninle (Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım)

- Kalbimde gizli bir sevgili arar (Yalan Gözlerin) (Güftekâr: Rıza Tevfik Bölükbaşı)

- Kederli günlerimde arkadaş oldun bana

- Keşke seni hiç sevmeseydim

- Ne olur kimseye bakma (Kollarında Öleyim)

- On ikiye on kala

- Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı (Ölmeyen Şarkı)

- Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın (Bitmeyen Çile) (Güftekâr: Salih Korkmaz)

- Razıyım cezanın en ağırına (Seninle Bir Gece) (Güftekâr: Ekrem Erdinç)

- Sakın bir söz söyleme (İntizar) (Güftekâr: Faruk Nafiz Çamlıbel)

- Seni sevmekten değil senden vazgeçtim (Güftekâr: Onur Akay)

- Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar

- Sevmek günah mı

- Sokağın ardındayım

- Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde

- Sus sus sus, kimseler duymasın

- Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın bende hatıra (Mısırlu) (Güftekâr: Sabiha Sayın, Bestekâr: Anonim)

- Yollar uzak gelemedim