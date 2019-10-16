Suat Serdar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | Suat Serdar Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Suat Serdar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Ozan Kabak, adına da konuşarak "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor" demişti. Serdar'ın bu sözlerinin basında yer almasının ardından birçok vatandaş onun hakkında internette araştırma yapmaya başdı. Peki Suat Serdar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

SUAT SERDAR KİMDİR?

11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'de takımında orta saha olarak forma giymektedir.

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Suat Serdar, 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydi. Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadı.

SUAT SERDAR BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Alman gazetecilere açıklamalarda bulunan futbolcu Suat Serdar, A Milli Takım'ın maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu belirtti.

Schalke'de oynayan Suat Serdar, takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuştu. Suat Serdar, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor" dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.