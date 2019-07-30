Suat Suna Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUAT SUNA KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Mayıs.1975

Suat Suna kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Pop Şarkıcısı, Besteci

Suat Suna doğum yeri : İstanbul

SUAT SUNA BİYOGRAFİSİ

Suat Suna, 26 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası keman üstadı Mehmet Sait Suna, annesi avukat Tomris Suna ve kardeşi de klarnet sanatçısı Selçuk Suna'dır. 4 Yaşında Keman çalmayı öğrenmeye başladı.

Okuluyla eş zamanlı olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Keman Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında da Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun oldu. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Fransız Filoloji'sinden 3. sınıftan sonra bıraktı. Üniversite eğitiminde ise, 1998 yılında başladığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. 1984 yılında TRT 1'de çocuk saati programında oyunculuğa başladı.

Daha lise yıllarında profesyonel müzik yaşamına başlayan Suat Suna, Milliyet Gazetesinin Liselerarası müzik yarışmalarında çok sayıda birincilikler aldı. 1992 yılında Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasında 2.lik ödülü, 1993 yılında Pop Show yarışmasında 1., 2. ve 4.lük ödüllerini aldı.

Suat Suna’nın şimdiye kadar sözü ve müziği kendisine ait olan 150den fazla şarkısı vardır. Bu şarkılardan bazıları Asya, Yıldız Tilbe, Fatih Erkoç, Hülya Avşar, Mahsun Kırmızıgül, Zeynep,Seren Serengil, Sinan Özen, Serpil Çakmaklı, Berna Arıcı, Emrah Dincer, Aşkın Nur Yengi başta olmak üzere bir çok sanatçı tarafından seslendirildi.

Suat Suna, 1998 yılında “Erguvan Yılları” adlı tv dizisinin müziklerini yaptı.Ayrıca “Ayşecik” dizisinin müziklerini yapmış ve 1998 yılında “Zeynep” adlı tv dizisinde de başrolünü Yeşim Büber'le paylaştığı bir oyunculuk yapmıştır.

Suat Suna’nın 1994 yılında kurduğu “Suat Suna Müzik Yapım” adında kendi şirketi vardır.

2007 yılında askerliğini yaptı.

İlk evliliğini 1997 yılında Sunucu Melike Öcalan’la yapan ve mart 2008 de boşanan Suat Suna, 6 haziran 2012 tarihinde Burcu Balkanlı ile evlendi.



Albümleri :

1993 - Ansızın Çektin Gittin, (1 Şubat 1993)

1994 - Sözüne Kanmam, (19 Mayıs 1994)

1995 - Hasret Fenerleri, (19 Eylül 1995)

1996 - Rüyam ve Sen, (3 Kasım 1996)

1997 - Yapamam Sensiz, (29 aralık 1997)

1999 - Yolun Açık Olsun, (Orjin Müzik, 23 Nisan 1999)

2000 - Sana Haksızlık Ettim, (Prestij Müzik, 23 Temmuz 2000)

2002 - Su Damlası, (Prestij Müzik, 14 Şubat 2002)

2004 - Leyla, (DMC Müzik, 28 Kasım 2004)

2006 - 10 (Seyhan Müzik, 10 Mayıs 2006)

2009 - Aşkın Adı