Suat Sungur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUAT SUNGUR KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1961

Suat Sungur kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Suat Sungur doğum yeri : Denizli

SUAT SUNGUR BİYOGRAFİSİ

Suat Sungur, 1 Mart 1961 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesinde doğmuştur.

1979 yılında İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında bulunan Suat Sungur, 1981 yılında İstanbul ÜniversitesiDevlet konsevatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

1984'de Devekuşu Kabare tiyatro topluluğuna katıldı ve 4 sene burada çalıştı. 1988 yılında Dormen Tiyatrosu'na geçti ve 2001 yılında kapanana kadar bu kurumda oyunculuk yapmaya devam etti. Suat Sungur, ayrıca Tiyatrokare, Tiyatro Kedi, Tiyatro Çisenti’de de çalışmıştır.

1985 yılından itibaren Akbank Çocuk tiyatrosu'nda birçok çocuk oyununda oynadı. Ayrıca 1984 yılından beri de çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde oynadı.

Televizyondaki en önemli rolü 7 sezon süren “Sihirli Annem” dizisinde ilk 5 sezon boyunca canlandırdığı Avni karakteridir.

1997 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri kapsamında “Kare As” isimli tiyatro oyunundaki rolü ile Yılın En İyi Komedi Oyuncusu ödülünü almıştır.

Suat Sungur, 2002 yılında tiyatrocu Ahu Sungur ile evlenmiş olup, 29 Ocak 2005 Doğumlu Ege Yücel Sungur adında bir oğlu vardır.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık’ın yaptığı “Yapışık Kardeşler” sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile beraber oynadı.

2018 yılında Müfit Can Saçıntı'nın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 'Babamın Ceketi' filminde Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda, Suat Sungur, Yalçın Menteş, Ünal Yeter oynadı.



Tiyatro oyunları:

2009 - Babamla Dans, Tiyatrokare

2007 – Romantika, TİM

2003 - Tarla Kuşuydu Juliet, Tiyatro Kedi

2001 - Şimdi Yaşa Sonra Öde, Dormen Tiyatrosu

1999 - Zafer Madalyası, Dormen Tiyatrosu

1998 - Bugün Git Yarın Gel, Dormen Tiyatrosu

1998 - Yukarıda Biri mi Var, Dormen Tiyatrosu

1997 - Kare As, Dormen Tiyatrosu

1995 – Arapsaçı, Dormen Tiyatrosu

1994 - Sevgilime Göz Kulak Ol , Dormen Tiyatrosu

1993 - Beşten Yediye , Dormen Tiyatrosu

1992 - Şahane Züğürtler, Dormen Tiyatrosu

1992 - Hastalık Hastası, Dormen Tiyatrosu

1992 - Nerdeyse Kadın, Dormen Tiyatrosu

1992 - Kaç Baba Kaç, Dormen Tiyatrosu

1984 - Beyoğlu Beyoğlu, Devekuşu Kabare

1984 - Aşk Olsun, Devekuşu Kabare

1984 - Reklamlar, Devekuşu Kabare

1984 - Deliler, Devekuşu Kabare

1984 - Yasaklar, Devekuşu Kabare

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Bücür (Sinema Filmi)

2018 - Babamın Ceketi (Sinema Filmi)

2016 - 2017 - No: 309 (Fikret) (TV Dizisi)

2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir RamazanTemaşası' (Faysal) (TV Dizisi)

2014 - Yapışık Kardeşler (Bahri Baba) (Sinema Filmi)

2014 - Sil Baştan (Hasib Efendi (Hademe)) (TV Dizisi)

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Sabri Bakkal) (TV Dizisi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (İbrahim Müteferrika) (TV Dizisi)

2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi)(Tv Programı)2012

2011 - 2013 - Umutsuz Ev Kadınları (Veli) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Alemin Kıralı (Psikolog) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Akasya Durağı (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi (Vecdi) (TV Filmi)

2006 - 2007 - Arka Sokaklar (Nazif) (TV Dizisi)

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Hıdır) (Sinema Filmi)

2003 - Ömerçip (Sinema Filmi)

2003 - Sınırlı Aşk (TV Dizisi)

2003 - 2011 - Sihirli Annem (Avni ) (TV Dizisi)

2002 - Sır Çocukları (Palyaço) (Sinema Filmi)

2002 - Başımıza Gelenler (Mücteba) (TV Dizisi)

2002 - Aşk Meydan Savaşı (TV Dizisi)

2001 - Tek Celse (TV Dizisi)

2001 - Atlantis: Kayıp İmparatorluk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Eşref Saati (Necati) (TV Dizisi)

1999 - Kahpe Bizans (Tavşan Bey) (Sinema Filmi)

1999 - Direklerarası (TV Filmi)

1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1996 - Başka İstanbul Yok (Şevki Karabıyık) (TV Dizisi)

1995 - Muhteşem Zango (Falcı Muhteşem Zango) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Hıdır) (TV Dizisi)

1994 - Kare As (TV Filmi)

1993 - Çifte Vakkas (TV Filmi)

1993 - Tersine Dünya (Ali) (Sinema Filmi)

1993 - Kazı Kazan (Cezmi) (TV Filmi)

1992 - Karşı Show (TV Dizisi)

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Çırak) (Sinema Filmi)

1992 - Biz Bize Benzeriz (Suat) (TV Dizisi)

1989 - Hep Ezildim (Sinema Filmi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (Suat) (TV Dizisi)

1987 - Homoti (Sinema Filmi)

1986 - Dikenli Yol (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Çaycı Çırağı) (Sinema Filmi)

1984 - Kaptan (Sinema Filmi)