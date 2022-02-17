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Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Suat Toktaş'ın biyografisi...

Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

Deneyimli gazeteci Suat Toktaş'ın kim olduğu araştırılıyor. 'Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Peki, Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Suat Toktaş'ın biyografisi...

Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

Suat Toktaş 1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir.

1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başlamıştır. Yazılı basında 3,5 yıl deneyim kazanan Toktaş, sonrasında televizyon sektörüne geçiş yapmıştır. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda toplumsal olaylar, çalışma hayatı, siyaset ve Meclis muhabirliği, ardından editörlük görevlerini üstlenmiştir.

Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

1999 senesinde CNN Türk’e geçiş yapan Suat Toktaş; kanalda önce Ankara sonrasında İstanbul'da editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde yer almıştır. 

Toktaş CNN Türk'te 10 yıl çalışmıştır. Sonrasında 5 yıl süresince Habertürk Televizyonu’nun haber merkezinin başında görev almıştır.

Habertürk’ten ayrıldıktan sonra ise Haber Global kanalı kurmuş ancak yayın hayatına başlamasının ardından görevden ayrılmıştır.

Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

Toktaş sonrasında ise Youtube üzerinden yayın gerçekleştiren Babıali TV’de günlük, TV 5 Televizyonu’nda ise haftalık siyasi tartışma programı yapıyordu.

Suat Toktaş Halk TV'de 2020 yılında başladığı genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir. 

Oğuz Büber
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