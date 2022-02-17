Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş'ın biyografisi

Manşet Haberleri

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

Optimar'ın son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! Vatandaşın tercihi değişmedi ama partilerin oy oranı çok değişti! Bomba detaylar...

AK Parti ve MHP'nin işçiye yüzde 50 zam teklifini, CHP ve İYİ Parti reddetti! "Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız?"

Meteoroloji duyurdu: Açık ve bulutlu hava etkili olacak, yağış beklenmiyor! Sis, pus, buzlanma ve dona dikkat!

"Binali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var!" Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! "Şu an canlı yayındayım"