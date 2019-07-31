Suavi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUAVİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ağustos.1950

Suavi kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Söz Yazarı, Şarkıcı, Şarkıcı

Suavi doğum yeri : Kırıkkale

SUAVİ BİYOGRAFİSİ

Sakalıyla özdeşleşmiş şarkıcı ve besteci.

Mehmet Suavi Saygan, 1950 yılında Kırıkkale’de Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olarak doğmuştur. Çocukluğu Kırıkkale'de geçti. Annesi Fatma Nimet Saygan tarafından Ege'li olduğundan, uzun yıllar İzmir'de yaşadı.

Suavi, aktif müzik hayatına Kırıkkale'deyken kurduğu “Meçhuller Grubu” adlı müzik gurubu ile başladı. 1966 yılında “grup 7,65” adında bir grup kurdu. 1968-1972 yılları arasında ODTÜ Mimarlık bölümünde okuyarak mezun oldu. Okul masraflarını çıkarmak için üniversite öğrenciliği sırasında Ankara'da gece kulüplerinde değişik grup ve müzisyenlerle müzik yaptı. Mezun olduktan sonra da uzun yıllar orkestralarda solistlik yaparak bateri ve gitar çaldı.

Askerliğini 1980 yılında Kütahya’da yaptı.

14 Eylül 1991 tarihinde yapılan Birinci İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışmasında Suavi, “Yıllar Sonra” adlı şarkısı ile ikinci olmuştur. 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olmuştur. Ardından Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmada jüri tarafından beş yıldır kimsenin layık görülmediği ve birincinin de üstünde kabul edilebilecek "Grand Prix" ödülünü aldı.

1997 yılında 8. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda “De Lan !” şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu seçildi.

Suavi çalışmalarında kendi söz ve müziklerinin yanı sıra yurdumuzun tanınmış şairlerinin şiirleri ile besteler yaptı.. Bunlar arasında Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Rıfat Ilgaz ve Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi önemli isimlere rastlamak mümkün.

Aktif müzik yaşamının yanı sıra MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak ve MÜYORBİR’de (Müzik Yorumcuları M. Birliği) Yönetim Kurulu üyeliği düzeyinde yıllarca fikri haklar alanında da çalışmalar yürütmüştür.

Emekten, barıştan ve estetikten yana mücadelesini; İnsan hakları potası içinde bir aktivist olarak yıllardır sürdürüyor.

Sigara kullanmayan Suavi, profesyonel bir balık adam olup, dağcılık ve dalgıçlık da yapmaktadır. Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde Yakaköy’de yaşamaktadır.

Suavi, ilk evliliğini Mevhibe hanım ile yaptı. Boşandılar. Bu evliliğinden Andaç adında bir oğlu vardır.

1986 yılında Mahmure Güler ile evlendi. 4 Haziran 1999 tarihinde boşandı. Bu evliliğinden çocukları olmadı.

Suavi, 1999 yılında Gönül (Yılman) Saygan ile evlendi. "Suada" (d.1 Ağustos 2012) adında çocuğu oldu.

Suavi, 29 Ekim 2016’da İzmir’deki bir etkilikte cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler için açılan mahkemeye verildi. 18 Nisan 2018 tarihinde Cumburbaşkanına hakaret’ iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mahkeme heyeti Suvai’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme daha sonra Suavi’nin ‘hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak’ verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı. Mahkeme bu cezayı da 14.000 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme cezada da taksitlendirmeye gitmedi.



Albümleri :

1992 - Deli Gönlüm

1995 - Yıllar Sonra (Aydın mısın?)

1996 - Yalıçapkını

1999 - Tükenme

2002 - Çığlık Çığlığa

2011 - Gül'le Diken Arasında

2015 - Drama Köprüsü