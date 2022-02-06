Şubat ayında evlenen ünlü çiftler kimdir? Evlilik yıl dönümü şubat olan ünlü çiftler

2. Sayfa adlı magazin programının Instagram hesabından yaptığı paylaşımın ardından şubat ayında evlenen ünlü çiftler merak konusu oldu. Biz de haberimizde Şubat ayında evlenen ünlü çiftler kimdir? sorusuna yanıt verdik. İşte evlilik yıl dönümü şubat olan ünlü çiftler...

ŞUBAT AYINDA EVLENEN ÜNLÜ ÇİFTLER KİMLERDİR? EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ ŞUBAT OLAN ÜNLÜ ÇİFTLER

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, şubat ayında evlendi. Fransa'nın başkenti Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene 40 kişi katıldı. Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Ancak 32 yaşındaki oyuncu annesine nikâh anını 3G sistemiyle canlı olarak izletti.

Oyuncu Burcu Kara, bir yıl aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Fırat Parlak ile şubat ayında Belçika’nın Brugge şehrinde dünyaevine girdi. 36 yaşındaki Kara, en son 'Milat' dizisinin Gökçe'si olarak rol aldı.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir aylık birlikteliğin ardından 14 Şubat'ta Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi aldığı Serhan Bora ile 20 Şubat akşamı İstinye Evleri’nde dünyaevine girdi. Törene Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun yanı sıra çiftin aile bireyleri katıldı.

Bir yıl önce oyuncu Vildan Atasever’le 4,5 yıllık evliliğini bitiren İsmail Hacıoğlu şubat ayında Duygu Kaya ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi.

Geçtiğimiz şubat ayında Amerika Los Angeles’ta evlenen şarkıcı,oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay'ın Lavin isimli bir de bebekleri var. İlk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu olan 47 yaşındaki Kırmızıgül'ün bu evliliğinde ise Lavin adında bir kızı dünyaya geldi.