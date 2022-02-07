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  3. Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

2. Sayfa programının Instagram hesabından yapılan son paylaşımda ünlü bir çift hakkında ortaya atılan iddia çok konuşuldu. Açıklamada "yıldönümü" kelimesinin geçmesiyle insanlar Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim? sorularını araştırmaya başladı. İşte, Şubat ayında evlenen ünlüler...

Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programının Instagram hesabından yapılan son paylaşımda ünlü bir çift hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini salladı. Peki bu aldatılma iddialarının odağı olan ünlü isim ve eşi kim? Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?  İşte, Şubat ayında evlenen ünlüler...

Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

ŞUBAT AYINDA EVLENEN ÜNLÜLER | YIL DÖNÜMLERİNİ ŞUBAT AYINDA KUTLAYAN ÜNLÜ ÇİFTLER KİM? 2. SAYFA'DA BAHSEDİLEN KİŞİ KİM?

2. Sayfa programının Instagram hesabından yapılan son paylaşımda şu açıklamalara yer verildi. "Vah vah vah... Bir de örnek çift diyorduk! Yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının 'gizli' çapkın olduğunu nereden bilsin..." 

Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, şubat ayında evlendi. Fransa'nın başkenti Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene 40 kişi katıldı. Oyuncu Burcu Kara, yönetmen sevgilisi Fırat Parlak ile şubat ayında Belçika’nın Brugge şehrinde evlendi.

Şubat ayında evlenen ünlüler | Yıl dönümlerini Şubat ayında kutlayan ünlü çiftler kim? 2. Sayfa'da bahsedilen kişi kim?

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı Serhan Bora ile 20 Şubat akşamı İstinye Evleri’nde evlendi. Oyuncu Vildan Atasever’le evliliğini sonlandıran İsmail Hacıoğlu şubat ayında Duygu Kaya ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi. Geçtiğimiz şubat ayında Amerika Los Angeles’ta evlenen şarkıcı,oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay'ın Lavin isimli bir de bebekleri oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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