Subay alımı 2021 ne zaman, şartları neler? TSK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2021 yılında dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay alımı yapacak. Peki Subay alımı 2021 ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı Subay alımı şartları neler? TSK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 TSK hukuk sınıfı muvazzaf subay alımı için son başvurular 14 Şubat 2021 saat 23.59'da sona erecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk

Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'ndaki şartları taşımak,

(g) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1'de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ğ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

Öğrenim ile ilgili şartlar;

(a) Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Yaş ile ilgili şartlar;

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak

(01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarih doğumlular),

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.

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