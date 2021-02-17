Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma 590 subay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma sözleşmeli subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma 2021 personel alımlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Peki; Jandarma 590 subay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma sözleşmeli subay alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. 28 Şubat 2021 günü saat 23.59'da başvurular sona erecek.

JANDARMA 590 SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı. Aylardır jandarma sözleşmeli subay alımı ilanı bekleyenler müjdeli haberi alınca JGK sitesine akın etti.

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JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapacak;

(1) TC vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Eğitimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten YÖK onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemiş olmak,

(5) Adaylar tarafından;

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı yoktur.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabilecekler.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabilecekler.)

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamalı

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak ve;

(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak

(b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almalı

(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ek olarak;

(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak gerekiyor.

(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak gerekli

(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmiş olmak,

(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmalı,

(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmalı

(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmalı

(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Hamile olmamak şartları aranıyor.