Şubeye gitmeden oturduğunuz yerden 800 TL kazanın! O bankanın müşterileri hemen bunu yapsın: Anında verilecek

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik cazip bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor. Görüntülü görüşme yoluyla bankanın müşterisi olan kişilere 800 TL'ye kadar hediye ödeme yapma sözü verildi. Kampanya detayları haberimizde...

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Şubeye gitmeden oturduğunuz yerden 800 TL kazanın! O bankanın müşterileri hemen bunu yapsın: Anında verilecek

Kuveyt Türk, müşterilerini memnun etmek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla çeşitli avantajlar sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Son kampanyalarıyla dikkat çeken Kuveyt Türk, resmi web sitesi üzerinden duyurduğu bir kampanyayla müşterilerine 800 TL ödeme yapma sözü verdi.

KAMPANYA DETAYLARI

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Bankanın açıklamasına göre, Kuveyt Türk müşterisi olan kişilere görüntülü görüşme yoluyla anında 200 TL ödeme yapılacak. Kampanyanın 31 Mayıs tarihine kadar süreceği belirtilirken, bu kampanyadan sadece 30 bin yeni müşterinin faydalanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Kuveyt Türk tarafından belirtilen diğer kampanyalara katılım sağlayan yeni müşterilere ekstra 600 TL hediye ödeme imkanı sunulduğu duyuruldu.

Banka, 200 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere ilk Sağlam Nakit Kart harcamasından 200 TL, otomatik fatura talimatı verenlere toplamda 200 TL (her talimata 50 TL), ve ilk 200 TL ve üzeri Sağlam Kart harcamalarından 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL ödeme yapacağını belirtti.

Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişiler, Kuveyt Türk Bankası'nın resmi web sitesinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Kuveyt Türk, müşterilerine sağladığı avantajlarla dikkat çekmeye devam ederken, banka müşterileri bu kampanyalarla ekonomik olarak desteklenerek memnuniyetlerinin artırılması hedefleniyor.

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