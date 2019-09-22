SUBÜ TEKNOFEST’ten 8’inci döndü

Sakarya'nın yeni üniversitesi bir başarıya daha imza attı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin geliştirdiği su altı robotu FERSAH, ülkenin en büyük teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 100'lerce takımı geride bırakarak 8'inci oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geliştirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen Hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Topluma Hizmet Ödülü alan Üniversite, ardından TÜBİTAK elektrikli araba yarışlarında Türkiye 9'uncusu olmuştu. Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'ten de güzel haber geldi. Teknoloji Fakültesi öğrencilerininin FERSAH adını verdikleri takımlarıyla geliştirdikleri su altı arama robotuyla yarışmalara katılan öğrenciler, 223 başvurunun arasından sıyrılarak 24 takımla birlikte finale kaldı, 4 gün süren yarışların ardından da 8'inci olmayı başardı.

Rektör Sarıbıyık kutladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da öğrencilerin başarısını kutlayarak, birçok projede ve yarışmalarda yer alan öğrencilerimiz var, her bir fakültemiz kendi alanlarında madalyalarla ve derecelerle dönüyor. Bu yıl da önemli başarılarla eğitim dönemine başlamış olduk. Teknoloji Fakültemizin yönetimini ve öğrencilerini kutluyorum. Üniversitemizin ana misyonu "bilgiyi beceriyle bütünleştirmek" bu tür çalışmalarla öğrencilerimiz, hem teorik hem de uygulama becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Önümüzdeki yıla daha da sıkı çalışacaklarını ifade ettiler. Gençlerimizin heyecanı, akademisyenlerimizin ilgisi ve katkısıyla birleşince güzel işler ortaya çıkmaya devam edecektir" dedi.

Teknolojiyi geliştiren üniversite

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Fakültesi, uluslar arası diploma geçerliliğine sahip olma özelliği ve uygulamalı eğitim modelleriyle teknolojik ürünler geliştirmeye devam ediyor. TÜBİTAK yarışlarında Revolt adlı arabayla yarışan Teknoloji Fakültesi öğrencileri, bu defa 4 aylık bir çalışma sonucunda sualtı aracı geliştirdi. Sualtı aracı su altındaki çöpleri toplayarak yüzeye çıkarma, denizaltı kurtarma, otonom olarak halkadan geçme, harf tanıma ve denizaltı aracına en yakın mesafede yaklaşma gibi amaçlarla geliştirildi. Araçta 2'si dikey ve 2 yatay olmak üzere 4 tane tahrik motoru var. Tutucu araçta bir nesnenin bir yerden başka bir yere transferini sağlıyor. Aydınlatma üniteleri var. Araç, su altı ve üstünde hareket edebiliyor.

Kaynak: İHA