SUBÜ ve ISUBÜ ortak eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor

ISPARTA (AA) - Türkiye'de uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversite Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ) ortak bir çalışmayla eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştirdiği bildirildi.

ISUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SUBÜ ve ISUBÜ'den akademisyenler eğitim öğretim alanında işbirliği gerçekleştirerek yeni modelleri hayata geçirmek amacıyla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen iki üniversitenin çalıştayına Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler ve iki üniversitenin rektör yardımcıları, eğitim komisyonu üyeleri, genel sekreter ve yardımcılarıyla daire başkanları katıldı.

Çalıştay sonrası çıkan sonuçlar, Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) sunulacak.

Türkiye'nin ihtiyacı olarak vurgulanan uygulamalı eğitimde yeni stratejiler geliştirilen çalıştayda iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli bireylerin iş dünyasıyla birlikte yetiştirilmesi ve eğitim gören öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyinde iş yeri eğitimlerini tamamlaması hedefleniyor.

Meslek Lisesi ve düz lise mezunlarının farklı eğitim müfredatlarıyla aynı seviyede mezun olmalarının planlandığı çalıştayda, öğrencilerin etkinliğinin artırılma düşüncesi ortaya konuldu.

Bu sayede, teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanı sıra iş yeri eğitimi de alacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili öğrenim çıktılarına ulaşacak düzeyde mezun edilebilecek.

Her iki üniversitenin uygulamalı eğitim konseptinin "Tematik Üniversite" kapsamına alınmasının da amaçlandığı çalıştayda dijital dönüşüm, kodlama, endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ve iletişim becerileri gibi derslerin verildiği bölümlerin genişletilerek bu eğitimlerin tüm bölümlere verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA