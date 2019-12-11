SUBÜ'de "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konferansı

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğunca, "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konulu konferansı düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük konferans salonundaki etkinlikte konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, yerli ve milli teknolojiye sahip olabilmek için yerli Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Araştırma geliştirme çalışmalarının nitelikli insanlarla gerçekleştirilebileceğini ifade eden Çengelci, "Bu nitelikli insan döngüsünü sürdürülebilir kılmak, bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmak, toplumun her seviyesinde çok kıymetli ve değerli. Yani biz bir anlamda yerli milli ve teknolojiyi oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak istiyorsak, bunun temeli bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çengelci, "Eğer biz toplumda bilim ve teknoloji kültürünü oluşturur, seviyesini yukarıya taşırsak, yani bilim okuryazarlığı artarsa, bilim ve teknoloji kültürü köyde ve kentte, ilkokul ve üniversite mezununda, akademide, sanayide, ailenin içerisinde artarsa, bilim ve teknolojiye yönelen nitelikli insanların çıkması da kaçınılmaz olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurum faaliyetlerine de değinen Çengelci, bir yılda yaklaşık 15 milyon insana temas ettiklerini, aralık ayı sonunda 81 ilde 957 bilim söyleşisine ulaşacaklarını bildirdi.

Çengelci, üniversite öğrencileri için elektrikli araç yarışları düzenlediklerini aktararak, yarışlar kapsamında ekiplere 10 bin ila 35 bin lira destek verdiklerini kaydetti.

Konferans sonunda Çengelci'ye plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Naci Çağlar ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





Kaynak: AA