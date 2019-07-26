SUBÜ'de yapay zeka ve kodlama sertifikasıyla mezun olma imkanı

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ), yeni eğitim ve öğretim yılında isteyen her öğrenciyi yapay zeka ve kodlama sertifikasıyla mezun edebileceği bildirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, yeni eğitim ve öğretim yılına önemli bir değişim getirerek, isteyen her öğrenciyi yapay zeka ve kodlama sertifikasıyla mezun edeceği, ayrıca her bölüm için dijital ders içerikleri oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin güçlü Türkiye'nin nitelikli bireyleri olarak mezun olabilmesi için dersleri günün ve geleceğin koşullarına göre güncellediklerini anlattı.

Bu kapsamda endüstri 4.0, dijital dönüşüm, yapay zeka ve kodlama gibi alanların tüm bölümlerin önceliği haline geldiğini aktaran Sarıbıyık, "Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni çok önemsiyoruz. Diğer taraftan KOSGEB Girişimcilik Sertifikası'na yönelik 'Girişimcilik ve Proje Yönetimi' dersini uyguluyoruz. Türkiye'nin gelecek vizyonuna uygun milli ve manevi değerlerle küresel rekabete hazır olması gerekiyor. Bu bilinç ve sorumlulukla, genç ve dinamik kadromuzla hazırlıklarımızı tamamladık, stratejilerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, sektörle güçlü iş birliklerinin olduğunu, bu nedenle öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetiştiğini vurgulayarak, öğrencileri en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimine göndererek daha mezun olmadan iş deneyimi kazanmasını sağladıklarını dile getirdi.

- "Proje odaklı eğitim veriyoruz"



Birçok öğrencinin gittiği işletmelerde iş başı yaptığını aktaran Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"İŞKUR'un rektörlüğümüzde bulunan ofisinde öğrencilerimizin kariyerlerine yön verecek bilgiler ve yönlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir motto ile eğitim faaliyetlerimizi etkin şekilde yürütüyoruz. Öğrencilerimize kariyer basamaklarını destekleyecek proje odaklı eğitimler veriyoruz. Üniversitemiz, Sakarya gibi sosyal, kültürel ve ekonomik her alanda yaşanabilir bir şehirde bulunuyor. Enstitümüz, fakültelerimiz, yüksekokulumuz ve meslek yüksekokullarımızda üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizi bekliyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'ye örnek olan uygulamalı iş yeri eğitim projesini hayata geçirerek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir ihtiyacı karşıladıklarına değinen Sarıbıyık, "Gençlerimize güveniyoruz, büyük bir aile bilinciyle eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. Her alanda daha nitelikli, daha başarılı nesilleri yetiştirerek, Türkiye'nin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, SUBÜ'nün tercih döneminde öğrencilere yeni hizmet sunduğu bildirildi.

Buna göre, öğrencilerin "www.subu.edu.tr" adresinde hizmete giren yazılımla, üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyebildikleri, fakülte ve yüksekokullarının sayfalarına ulaşarak, tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabildikleri kaydedildi.

Kaynak: AA