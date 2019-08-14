SUBÜ’nün +1 Uygulamalı Eğitimi SETA’nın gündeminde

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın kalema aldığı "Meslek Eğitiminde +1 Uygulamalı Eğitim Modeli" analizi Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayınlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimeler Üniversitesi tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde üniversite-sektör işbirliğine yönelik ve sektörle birlikte uygulanan eğitim modeli +1, SETA'nın internet sitesinde yayınlandı. "Nitelikli iş gücünün üniversite-iş piyasası iş birliğiyle yetiştirilmesine ışık tutacak bir model" olarak nitelendirilen +1 eğitim modelinin mimarı Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, uygulamanın tüm aşamalarını yazdığı analizde "üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliğinin yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılayan kuruluşlar olma sorumluluğunu taşımaktadır. Katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesinde ihtiyaç duyulan düzeye ulaşılması için gereken en önemli kaynak "uygulama becerisi" kazanmış nitelikli insandır" vurgusu yaptı.

Analizde, Rektör Mehmet Sarıbıyık tarafından Sakarya Üniversitesi'nde başlatılan ve üniversite bölündükten sonra Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde devam edilen +1 Uygulamalı Eğitim Modeli'nin çıktılarına da değiniliyor. SUBÜ'nün de "Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite" ana misyonuyla uyguladığı bu modelle, öğrencilerin en az bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimi gördükleri, böylelikle daha mezun olmadan iş tecrübesi kazandıkları ve uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştiklerine dikkat çekiliyor. Analizde üniversite hocalarının da öğrencilerle birlikte "sahaya" indikleri belirtilerek, ortak çalışmalarla daha nitelikli eğitim ve daha nitelikli ürün ve hizmet çıktılarının alınabildiği de anlatılıyor. Dünya'da ve Türkiye'de uygulamalı eğitime yönelik yapılan çalışmaların da aktarıldığı analizde, Türkiye'nin istihdam seferberliğinin "Nitelikli İstihdam Seferberliği"ne dönüşümünde +1 Uygulamalı Eğitim Modeli'nin önemli bir katkı sağlayacağı da belirtiliyor. Analizin tamamına SETA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA