SUÇ ÇETESİ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede "suç işlemek için örgüt kurmak" , "kumar oynanması için yer temin etmek" , "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi. Şüphelilerin ayrıca silah ticareti yaptıkları da öğrenildi.

İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından çarşamba günü erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA