Suç makinesi çıktı! Kendisini ölü gösteren YouTuber tutuklandı

Muğla'da, kendisini 2007 yılında sahte belgelerle ölmüş gibi gösterdiği öne sürülen ve hakkında çok sayıda suçtan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kendi adını taşıyan 433 bin abonelik bir YouTube kanalı da bulunan sosyal medya fenomeni Tayfun Demir, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayıtlarda 2007 yılında hayatını kaybettiği görünen ama aynı isimle sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan 38 yaşındaki Tayfun Demir'in hesaplarını takibe alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan inceleme sonucu sosyal medya fenomeninin paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Demir'i gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

KENDİNİ ÖLDÜ GÖSTEREREK NÜFUSTAN KAYDINI SİLDİRDİ

Hakkında 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 44 ayrı suçtan aranan Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Demir, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YouTube'da 433 bin aboneye sahip olduğu öğrenilen Demir'in sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı kırsal mahalledeki taş yapılar ve hayvanlar üzerine paylaşımlar yaptığı görüldü.

TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Tayfun Demir, 38 yaşındadır. YouTube'da kendi adını taşıyan 433 bin abonelik bir kanalı vardır.

Kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında sokak hayvanlarına mama, kulübe, protez ya da tedavi konusunda destek olabileceğini ifade eden Tayfun Demir'in çok sayıda abonesi bulunuyordu.

YouTube kanalında paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvanseverlerin takip ettiği Tayfun Demir yaptığı içeriklerle hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.