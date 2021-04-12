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  3. Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Peker’in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi yakalandı

Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Peker’in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonunda, örgüt yöneticisinin sosyal medya hesaplarını yöneten F.A. adlı kişi yakalandı.

Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! Peker’in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Operasyonda yakalananlardan birinin örgüt yöneticisinin sosyal medya hesaplarını yöneten F.A. olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Firari olarak aranan Sedat Peker'in adamlarına yapılan operasyonda yakalananlardan birinin örgüt yöneticisinin sosyal medya hesaplarını yöneten F.A. olduğu öğrenildi. A.'nın, Peker'i sosyal medyada "iş adamı" olarak göstermek için özel olarak çalıştığı ve şebekeye adam ve taban kazandırmaya gayret ettiği tespit edildi. F.A.'nın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye rastlandı. Zanlının örgütle ilgili paylaşımları kurduğu "bot" hesaplarla destekleyerek sosyal medyada takipçi sayısını artırmaya yönelik eylemleri belirlendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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