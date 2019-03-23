Suç üstü yakalanan hırsız tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı eve ikinci kez hırsızlık için giren hırsız suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Tabak Çeşme Sokak'taki bir eve şüpheli kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde, Ö.V'yi eşyaları çalmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.V. ifadesinde aynı evden daha önce de hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Ö.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Kaynak: AA