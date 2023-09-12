Suçlular JASAT’tan kaçamadı

Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Suçlular JASAT’tan kaçamadı

Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 68 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs il merkezinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Alaca ilçesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs çalıştığı iş yerinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 12 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Laçin ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk bölgesinde, faili meçhul olayların araştırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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