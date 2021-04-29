Suçlular yakayı ele verdi! Sarıgöl’de gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl'de gerçekleştirilen çalışmalarda; A.A. isimli şahsın üzerinden 1.0 gram Metamfetamin (kristal) ve uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahsa "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak', "Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs sorgusu yapıldıktan sonra polis merkezi amirliğinden salıverildi. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Ekipler tarafından ayrıca N.K. isimli şahsın "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak', "Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Şahıs, Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. M.Y. isimli şahsın "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranma kaydı bulunduğu tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. S.S isimli şahsın "Silahla Tehdit" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilmesi üzerine şahıs yakalanarak, Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı