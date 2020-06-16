Sudaki mazot kokusunun sebebi kaçak su bağlantısı çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vatandaşların musluktan akan sudan mazot kokusu geldiği yönündeki ihbarlar sonrasında yapılan incelemelerde kokunun kaçak su bağlantısından kaynaklandığını tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye bölgesinde vatandaşlar, musluktan akan suda kirlilik ve mazot kokusu olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekipler gelen ihbar üzerine su hattında inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, su kaynağı üzerinde bulunan ziftli ve mazot kokulu boru parçası ile kaçak su bağlantısı yapıldığı ve bunun sonucunda bölgeye verilen suyun mazot kokmasına sebep olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından su kaynağına kaçak su bağlantısı yapan şahıs belirlendi. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kurumumuzun 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Alo 185 Arıza İhbar Merkezi'ne bugün saat 14.00 sıralarında Kartepe Suadiye bölgesinden su kirliliği ihbarı yapılmıştır. Yapılan ihbar üzerine inceleme yapan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesi Suadiye bölgesi su kaynağı üzerinde bulunan 140 PVC boru hattı kaptaj noktasından ziftli ve mazot kokulu boru parçası ile kaçak su bağlantısı yapıldığı ve bunun sonucunda bölgeye verilen suyun mazot kokmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Ekipler, hat üzerinde tespit edilen kaçak bağlantıyı sökerek, şebeke onarılmıştır. Hattın bağlı olduğu su deposu ve şebeke hatları tahliye edilerek, su deposuna ve şebekeye tekrar temiz ve içilebilir su sağlanmıştır. Kaçak su bağlantısı yapan şahıs tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında vatandaşların sağlığını tehlikeye soktuğu ve kaçak hat bağladığından dolayı adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş, adli süreç başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: İHA