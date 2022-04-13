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  3. Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Türk kültürünün vazgeçilmezi çay doğru demlenmediğinde mide hastalıklarına ve daha fazlası kansere kadar yol açıyor. İşte doğru çay demleme tekniği...

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Türklerin milli içeceği çay, sabah kahvaltıdan sonra öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde, ara öğünlerde hatta günün çoğu bölümünde içiliyor. Sudan sonra en çok içilen çay vazgeçilmezlerimiz arasında.

Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayın tadı ve lezzeti dışında yanlış demlendiği zaman kansere kadar yol açıyor.

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Çayın acımaması ve uzun süre taze kalması için çay kaynadıktan sonra ocaktan alınması gerekir. Harıl harıl ateşte kaynamış olan çay acır. Daha da önemlisi çok ateşte kalan çay gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verir.

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER

Ocakta harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için,  "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı. Çay demlenirken yapılan en büyük hatalardan biri çayın üstüne direk kaynamış suyu döküp haşlamak.

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

İlk yapılacak şey çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğe kaynayan sudan dökün.

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

TAVŞAN KANI ÇAYIN PÜF NOKTASI

Çayın en önemli püf noktasından biri ise demliğe sıcak su dökme şeklidir eğer kenardan su dökerseniz oksijen kaybına neden olursunuz. Oksijen kaybı olmaması için suyu direk yukarıdan dökerseniz kaybedilen oksijeni geri kazanmış olursunuz. Lezzetli bir çay elde edilir. 

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Sudan sonra en son tüketilen çay kansere yol açıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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