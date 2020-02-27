Sudan "terör listesi"nden çıkmak için Almanya'dan destek istedi

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'dan, ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmaları için destek istedi.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kenya'nın ardından Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in eşliğinde iş insanı heyetiyle Sudan'a geldi. Steinmeier'ı, Hartum Havalimanı'nda Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, "Görüşmemizde, Almanya’nın barışın sağlanması ve ekonomik konulardaki yardımının yanı sıra Sudan'ın isminin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması ve Sudan'ın dostları vasıtasıyla sağlayacağı destek konularını ele aldık.” ifadelerini kullandı.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier da Alman parlamentosunun iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bu ay Hartum’a uygulanan ekonomik ambargonun kaldırılmasını onayladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ekonomik, siyasi sorunlar ve Sudan'ın dünyadan izole edilmesinin sorumluları hesap vermeli. Sudan'daki siyasi süreci destekliyoruz. Bu yolda zorluklar olduğunun farkındayız. Sudan'daki değişikliklerin başarılı olacağına dair umudumuz var. Dünyayı Sudan'ın yanında olmaya çağırıyoruz."

- "Sudan’ın önünde tarihi bir fırsat var"

Almanya Cumhurbaşkanı daha sonra Başbakanlık binasında Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

Hamduk ile ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, mevcut yöneticilerin ve Sudan halkının devrik rejimin bıraktığı sorunlardan sorumlu tutulamayacağını, bunların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Steinmeier, uluslararası topluma Sudan’ın uluslararası finans kurumlarına erişiminde destek çağrısı yaparak, şöyle devam etti:

"Sudan’ın uluslararası finans kurumlarına erişimin sağlanması için hızlıca bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sudan’a kredilerin önünün açmaktan başka bir yol yok. Sudan’ın önünde tarihi bir fırsat var ve biz, Sudan için daha iyi bir yaşam ve refah için bu fırsatın başarılı olmasını önemsiyoruz."

- "80 milyon avroluk anlaşmayı yürürlüğe koymaya hazırız"

Alman şirketlerinin Sudan'a yatırımlarını yeniden başlatma imkanı bulunduğunu aktaran Steinmeier, Almanya Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığı ile Sudan arasında gençlere mesleki destek ve iş fırsatı sağlamak amacıyla imzalanan 80 milyon avroluk anlaşmayı yürürlüğe koymaya hazır olduklarını açıkladı.



Başbakan Hamduk da Almanya Cumhurbaşkanı ile Sudan’ın eski yönetimden miras kalan dış borçlarından muaf tutulması konusunu görüştüklerini, bu sorunun çözümünde Almanya’nın desteğini beklediklerini kaydetti.

- Sudan’a çok sayıda üst düzey isim ziyaret gerçekleştirdi

Almanya, 1989 darbesinin ardından patlak veren iç savaş sonrası Sudan'la kalkınma iş birliğini askıya almıştı.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.



21 Ağustos 2019’da 39 aylık geçiş döneminin başladığı Sudan’a o tarihten itibaren Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve diplomat Philip Ackermann gibi çok sayıda üst düzey isim ziyaret gerçekleştirmişti.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yarınki temaslarının ardından Berlin'e hareket edecek.

Kaynak: AA