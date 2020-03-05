Sudan TMV Okulları 3. dönem mezunlarını verdi

HARTUM (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum Okullarında, 3'üncü dönem mezunları için diploma töreni düzenlendi.



Okul bahçesindeki mezuniyet törenine, TMV Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Hartum Büyükelçi Müsteşarı Aytunç Menevşe, Sudan Eğitim Bakanlığından yetkililerin yanı sıra bazı resmi kurumların ve STK'lerin temsilcileri ile çok sayıda veli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve öğrencilerin Arapça, Türkçe şiirler ve şarkılar seslendirdiği törende, TMV mezunu ve Türkiye Bursları kapsamında üniversite eğitimini sürdüren bazı Sudanlı gençlerin Türkiye ve eğitim imkanları hakkındaki görüşlerini aktardığı kısa bir video da izletildi.

Törende, TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin, Hartum Büyükelçi Müsteşarı Menevşe ve TMV Başkan Vekili Kabaktepe birer konuşma yaptı.



Tören, anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde 332 öğrenciye mezuniyet belgeleri ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA