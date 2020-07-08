Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 87 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 636'ya, vaka saysının da 10 bin 84'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 74 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Öte yandan Sudan'ın başkenti Hartum'da hükümetin Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak hafifletme kararı kapsamında bugünden itibaren hayat normale dönmeye başladı.

Birçok iş yeri kepenklerini açarken, caddelerde trafik eski yoğunluğuna döndü.

Şehirlerarası yolculuk yasağının sürdüğü ülkede, Sivil Havacılık Kurumu uçuşların gelecek hafta başlayacağını duyurdu.

- Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte salgın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 63 yeni vaka görüldüğünü bildirdi.

Can kaybının 139'a, vaka sayısının 5 bin 87'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 1994 kişinin de iyileştiği kaydedildi.









Kaynak: AA