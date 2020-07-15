Sudan ve Nijerya'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı

HARTUM/ABUJA (AA) - Türkiye'nin Sudan ve Nijerya'daki büyükelçiliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Hartum Büyükelçiliğindeki törene resmi kurumların ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yaptığı konuşmada, FETÖ ile içeride ve dışarıda her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkılarak darbecilere direnme çağrısına iktidar, muhalefet, medya ve en önemlisi de halkın cevap vermesi ile kalkışmanın başarsız olduğunu belirten Neziroğlu, "15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Nijerya

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde de şehitler için dua edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren "FETÖ’nün o feci temmuz gecesine varan süreçte, eğitim ve sağlık kisveleri altında, hangi sinsi yöntemleri kullandığını, nasıl bir terörist örgüt olduğunu Nijeryalı dostlarımıza anlatıyor, kendilerini bekleyen tehlikeye durmaksızın dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'un üzerinden dört sene geçtiğini hatırlatan Ulueren, "Demokrasimizin bekası için 15 Temmuz 2016 gecesi hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." dedi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nijerya Başkanı Tevfik Demirel ise "Burada en büyük unsur Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu dirayet ve bunun devamında ise halkımızın buna destek vermesidir. Bu destek sayesinde bu darbe engellenmiştir." diye konuştu.





Kaynak: AA