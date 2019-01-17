Sudan’da 11 ayrı şehirde halk sokağa indi

Sudan'da gerçekleştirilen protestolar 5. haftaya girerken, bugün 11 şehirde halk aynı zamanda sokaklara döküldü.

Sudan'da Aralık ayından beri gerçekleştirilen protestoları düzenleyen Sudanlı Profesyoneller Birliği'nin çağrısı üzerine 11 şehirde halk Devlet Başkanı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in yönetimini protesto etmek için sokağa döküldü. Nyala, Hartum, Medeni, El-Faşir, Port Sudan, Atbara, Sinnar, Um ruwaba, El Obaid, Al Duwain, Rufa a şehirlerinde öğle saatlerinde yerel saatle 12'de başlayan eş zamanlı protesto gösterilerine doktor ve eczacılar gibi meslek gruplarının desteği artmaya başladı.

Sudanlı Profesyoneller Birliği Sözcüsü Muhammed El-Esbat, sosyal medyanın protestoların harekete geçirilmesinde büyük önemi olduğunu ve her şehrin kendisine has bir slogan belirlediğini söyledi.

Sudan'da 5 hafta önce artan ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 131 kişinin yaralandığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak: İHA