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Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde...

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde cuma namazı da dahil camilerde geçici süreyle cemaatle namaz kılınmaması kararı alındığını belirtti.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.


Kaynak: AA




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