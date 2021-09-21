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Sudan’da gerçekleşen darbe girişimi başarısızlıkla sonuçladı!

Başkent Hartum’da bir grup asker tarafından bazı askeri araçların ele geçirilmesiyle yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı. Olayla ilgili 40 subay gözaltına alındı.

Sudan’da gerçekleşen darbe girişimi başarısızlıkla sonuçladı!

Sudan’da devlet televizyonu ve radyoların canlı yayınları kesildi. Son dakika bildirimi yapıldı. Haberlerde başkent Hartum’da bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulundukları bildirildi ve halk darbeye karşı birlik olmaya çağrıldı.

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre başkent Umdurman’da bir grup asker bazı askeri araçları ele geçirip darbeye teşebbüste bulundular.

DARBEYE KARŞI ÇAĞRI

Durumun kontrol altında olduğunu belirten Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından halka; ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısında bulundu.

Darbe girişiminde yer alan 40 subay ise gözaltına alındı.

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