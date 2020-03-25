İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sudan'da hakimler süresiz grev başlattı

Sudan'da hakimler süresiz grev başlattı

HARTUM (AA) - Sudan'da hakimler, bir meslektaşlarının asker tarafından darbedilmesine tepki olarak süresiz greve gitti.Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre hakimler, bir ordu mensubu tarafından Kadarif eyaletindeki bir hakime yapılan saldırıyı protesto amacıyla bugünden itibaren süresiz...

Sudan'da hakimler süresiz grev başlattı

HARTUM (AA) - Sudan'da hakimler, bir meslektaşlarının asker tarafından darbedilmesine tepki olarak süresiz greve gitti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre hakimler, bir ordu mensubu tarafından Kadarif eyaletindeki bir hakime yapılan saldırıyı protesto amacıyla bugünden itibaren süresiz grev kararı aldı.

Hakim İsmail İdris Süleyman, meslektaşlarının hakim olduğunu belirtmesine rağmen iki subay tarafından darbedildiğini kaydetti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT