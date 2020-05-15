Sudan’da iktidar ortaklarından anlaşmazlıkları durdurma kararı

HARTUM (AA) - Sudan’da iktidarın üçlü mekanizmasını oluşturan Egemenlik Konseyi, hükümet ve sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), aralarındaki anlaşmazlıkları sona erdirme ve basına yansıtmama kararı aldı.

Sudan’daki geçiş dönemine özel Ortak Medya Mekanizmasından yapılan açıklamada, "Geçiş döneminin ortakları, anlaşmazlıkların sona erdirilmesi ve ihtilaflı konuların basına yansıtılmaması konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, üç tarafın da geçiş döneminin görevlerini tamamlama konusunda birlikte çalışma niyetini vurguladığı belirtildi.

Dün Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, iktidar ortaklarıyla yapılan toplantıda Sağlık Bakanının görevden alınması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edilmiş ancak gerek hükümet gerekse ÖDBG ayrı ayrı yaptıkları açıklamalar ile bakanın görevinden alınması için bir tavsiyede bulunmadıklarını, bir anlaşmanın da söz konusu olmadığını bildirmişlerdi.

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

İktidarın üçlü mekanizmasını ordu, sivil hükümet ve hükümetin siyasi referansı ÖDBG oluşturuyor. Ülkede silahlı gruplarla nihai barışın sağlanması, yasama meclisinin kurulmasının ardından seçimlerle iktidarın tamamen sivillere geçeceği bir yönetim hedefleniyor.





Kaynak: AA