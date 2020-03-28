Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 5’e yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta yurt dışından başkent Hartum’a gelen 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 5 oldu.

Yeni vakalardan biri Fransa, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen vatandaşlar oldu.

Daha önce BAE’den gelen ve virüs tespit edilen bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA